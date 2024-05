Fantasista e straordinario ventriloquo, vincitore di Italia's got Talent, Andrea Fratellini, salirà sul palco del teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres. Lo spettacolo “Trop Secret” dell’artista e del suo simpatico "zio Tore", è in programma venerdì 3 maggio alle ore 21, uno show organizzato da AngedraS Eventi, che chiuderà il suo tour nazionale proprio in Sardegna dove tutto ha avuto inizio: la sua passione per la ventriloquia è iniziata, infatti, facendo volontariato con i bambini dell'ospedale di Olbia. “Trop Secret", è un comedy show esilarante, adatto a qualsiasi età, per una serata spensierata all’insegna di magia, ventriloquia, musica e canzoni rigorosamente eseguite dal vivo. AngedraS Eventi, da sempre impegnata nell’organizzazione di spettacoli accessibili a tutti, ha previsto la presenza in sala di un'interprete della Lingua dei Segni Italiana. Alla serata sarà, inoltre, presente una rappresentanza di una colonia felina turritana per una raccolta fondi, cibo e medicinali per i loro ospiti a 4 zampe.

