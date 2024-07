Sabato 3 agosto alle 19 al Museo della Tonnara di Stintino (MuT) sarà inaugurata la mostra "Il Sotografo. Fotografie di Stefano Vallin (1957-2021)", che offrirà al pubblico il piacere di immergersi nel mondo visivo di un fotografo unico nel suo genere, la cui opera cattura l'essenza della vita quotidiana con uno sguardo profondamente umano e rispettoso.

La mostra, ideata e realizzata dall'Associazione "Ottavo Giorno", presenta una selezione curata delle migliori fotografie di Stefano Vallin, fotografo padovano scomparso prematuramente nel 2021. L'esposizione, che ha già riscosso grande successo a Padova, attirando l'attenzione non solo del pubblico locale ma anche di visitatori nazionali e internazionali, sarà visitabile presso il MuT fino a domenica 18 agosto.

Il termine "Sotografo", un'espressione dialettale inventata dallo stesso Vallin, riflette la sua visione del mestiere di fotografo: un artigiano della fotografia, senza pretese artistiche, che si guadagnava da vivere con servizi fotografici, fototessere e matrimoni. Tuttavia, dietro questo appellativo ironico si celava una profonda passione per la fotografia autentica, che Vallin ha coltivato per tutta la vita, ritagliandosi tempi e spazi per la sua ricerca personale al di là degli impegni professionali. Le immagini in mostra offrono uno sguardo intimo sulla carriera di Vallin, presentando fotografie scattate per puro piacere personale, che rivelano il suo occhio curioso e attento alla vita in tutte le sue manifestazioni. Il filo conduttore che lega questi scatti, realizzati in luoghi, periodi e situazioni diverse, è l'interesse genuino e il profondo rispetto per le persone in tutta la loro unicità.

