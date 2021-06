Ricorrono, quest'anno, i 200 anni della nascita del grande poeta bonorvese, Paolo “Paulicu” Mossa. Una ricorrenza che non si è potuta celebrare degnamente per via delle disposizioni contro la diffusione del coronavirus.

Ma proprio oggi riemerge dai meandri della storia un vecchio cimelio appartenuto proprio al vate di Bonorva: la sua vecchia macchina di scrivere. A donarla all'amministrazione comunale la signora Angelina Pintus.

“La macchina da scrivere, che risale alla seconda metà dell'ottocento (il poeta è stato assassinato nel 1892) – ha dichiarato il sindaco del paese del Meilogu, Massimo D'Agostino – è stata perfettamente conservata da questa signora il cui nonno era un collaboratore di Paolo Mossa e l'ha voluto donare per il Museo Multimediale della Cultura Bonorvese. Come amministrazione siamo molto soddisfatti per questa donazione perché è uno stimolo affinché qualcun'altro che possiede cimeli del Mossa possa fare altrettanto”.

“Ora, con la direttrice, la professoressa Lucia Cossu e con i fondi previsti da uno dei progetti della Programmazione Territoriale – ha concluso il primo cittadino –, cerchiamo, piano piano, di riprendere anche con l'attività del Museo, dopo tanti mesi di letargo”.

