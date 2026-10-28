Il talento, la creatività e la passione per le arti visive sono al centro della Mostra annuale degli studenti e delle studentesse dell’Accademia d’Arte di Cagliari, in programma dal 24 ottobre all’8 novembre 2026 negli spazi del Lazzaretto di Cagliari, nel quartiere storico di Sant’Elia. L’inaugurazione è stata fatta sabato 24 ottobre alle ore 18.

L’esposizione rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino il lavoro e i percorsi creativi della comunità dell’Accademia, offrendo al pubblico una selezione di opere nate dall’esperienza formativa degli allievi e delle allieve. Un appuntamento che mette in luce la varietà dei linguaggi artistici, la sperimentazione e la capacità di raccontare il mondo attraverso forme espressive differenti.

Ospitata in una struttura storica ottocentesca affacciata sul mare, la mostra riflette la vivacità di una realtà formativa che accoglie ogni anno circa 300 studenti, dai 6 agli 80 anni, coinvolti in diversi percorsi dedicati al Fumetto, all’Illustrazione, alla Pittura e alla Scrittura.

Il progetto educativo dell’Accademia unisce teoria e pratica, con particolare attenzione al rapporto tra la formazione artistica e il mondo professionale delle arti visive e della comunicazione. Ogni opera esposta diventa così testimonianza di un percorso individuale, fatto di ricerca, esercizio e crescita, ma anche occasione di confronto con il pubblico.

Una parte dei lavori realizzati dagli studenti ha inoltre trovato spazio editoriale attraverso Camena Edizioni, la casa editrice dell’Accademia, che si dedica alla pubblicazione di romanzi, graphic novel e libri illustrati. Un’esperienza che consente ad alcuni allievi di vedere le proprie creazioni trasformarsi in progetti editoriali e di avvicinarsi concretamente al mondo della pubblicazione.

Accanto alla formazione, l’Accademia d’Arte di Cagliari porta avanti un impegno costante nella promozione della cultura e dell’inclusione sociale, collaborando con enti pubblici e privati per diffondere l’arte nelle scuole, nei festival e nei diversi contesti della comunità.

La Mostra annuale si inserisce in questo percorso, diventando non soltanto una vetrina dei risultati raggiunti durante l’anno, ma anche un momento di apertura e condivisione. Attraverso le opere esposte, il pubblico è invitato a scoprire sensibilità, tecniche e visioni differenti, riconoscendo nell’arte uno strumento di espressione personale e di partecipazione collettiva.

L’iniziativa è organizzata da Accademia d’Arte di Cagliari srl. L’ufficio stampa è curato da Manuel Scordo, mentre la gestione dei social media è affidata a Giulia Boscolo, Ilaria Piras e Rosso Digitale. Il progetto grafico è realizzato dall’Accademia d’Arte di Cagliari srl e la stampa è a cura di Daniele Denaci. Tra i partner figurano CSE03 Servizi e Cooperativa Sant’Elia 2003.

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