Non solo corsi di laurea ma anche servizi per gli studenti. E soprattutto sostegno a chi vuole continuare gli studi frequentando un corso in un ateneo. Aspetto necessario prima di qualunque altro criterio d’accesso alle varie Facoltà, è che il diritto allo studio universitario non sia elitario ma venga garantito a chiunque.

Ersu in campo

Tra i servizi fondamentali per gli studenti ci sono quelli che arrivano dall’Ersu Cagliari, Ente regionale per il diritto allo studio universitario del capoluogo. I principali interventi riguardano le borse di studio e i posti alloggio per studenti privi di mezzi economici e il servizio mensa. Per quest’ultimo il costo (ma per i borsisti il servizio è incluso nel sussidio) varia sulla base del reddito familiare (o Isee come richiesto oggi dai principali enti che erogano sussidi e aiuti statali). Esistono però anche altri servizi come il fitto casa, destinato ai non aventi diritto a borsa di studio e posto alloggio. Si tratta di un contributo per i fuori sede finalizzato all’abbattimento dei costi d’affitto (che a Cagliari non sono di poco conto): il bando relativo è pubblicato nei primi mesi di ogni anno accademico. In ogni caso, sul sito www.ersucagliari.it nel menu Servizi, sono presenti tutte le offerte e i sussidi garantiti dall’ente, dall’assistenza sanitaria per i fuori sede alle attività promosse dall’Ersu, nonché tutte le informazioni utili e i servizi riservati agli studenti dell’ateneo con disabilità.

Counseling e sport

La realtà universitaria è per molti un mondo nuovo dove destreggiarsi può non essere semplice, da ciò deriva l’attenzione per i servizi di sostegno psicologico gratuito agli studenti utili ad affrontare al meglio gli studi e la vita all’università, soprattutto per chi è anche fuori sede e quindi lontano da casa. Il Counseling psicologico di Unica è stato istituito per supportare gli studenti, aiutandoli a vivere in modo positivo il proprio percorso e prevenendo inoltre abbandoni o difficoltà negli studi.

Oltre al supporto di professionisti della salute mentale, valido alleato utile anche per affrontare lo stress da lezioni, scadenze ed esami universitari, può essere lo sport. Nel Centro Universitario Sportivo (Cus) dell’Università di Cagliari - si trova in via Is Mirrionis - l’offerta è varia: è presente una pista d’atletica, campi da calcio, volley e tennis, il PalaCUS (palazzetto dello sport con palestre polifunzionali), sala scherma, playground per il basket e sale body building. Per l’accesso ai servizi, ai corsi e agli eventi organizzati dal Centro è necessaria la Cus card: per gli universitari è gratuita ed è richiedibile online nell’area Cus Card del sito www.cuscagliari.it, portale dove sono contenute tutte le informazioni utili per gli interessati. Per quanto riguarda il Counseling psicologico invece, maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.unica.it nell’area Studenti.

(l.f.)

© Riproduzione riservata