E’ morto all’età di 81 anni Antonio Molinari, l’imprenditore e presidente di Molinari Italia che con la sua famiglia ha reso il liquore all’anice stellato famoso in tutto il mondo.

“Un uomo brillante e lungimirante imprenditore - le parole della moglie Daniela e i figli Angelo, Inge e Mario –. Ha dedicato la sua vita all’azienda e alla famiglia, fin da giovane in azienda insieme al padre Angelo e ai fratelli Mafalda e Marcello, ne ha preso poi le redini portandola, con passione e dedizione, grazie al suo forte intuito imprenditoriale ed alla sua visione innovativa e fuori dagli schemi, al successo di oggi e lanciandola a livello internazionale. Tutti i dipendenti e collaboratori si stringono al dolore della famiglia Molinari e ne onorano il ricordo ispirandosi ai valori di responsabilità, onestà e rispetto di cui è sempre stato promotore”.

L’azienda fu fondata nel 1945 a Civitavecchia dal padre Angelo Molinari, con il liquore che in pochi anni è diventato uno dei simboli della “dolce vita”.

"Non è un bel giorno per Civitavecchia - ha scritto il sindaco della città Ernesto Tedesco - . Ci ha lasciati Antonio Molinari, capace di trasmettere una grande passione e la professionalità adatta per sostenerla ai massimi livelli mondiali, ai suoi splendidi figli, cui va il mio abbraccio. Ciao Tonino, persona limpida ed esemplare, insieme agli indimenticati Marcello e Mafalda, con i quali è di diritto nell’elenco dei grandi imprenditori della nostra città”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata