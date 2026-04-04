cultura
04 aprile 2026 alle 10:48
Addio a Vittorio Messori, scrittore e giornalista cattolicoAveva 84 anni ed è stato autore di una vasta produzione di volumi su Gesù e sulla fede
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È morto nella notte tra venerdì e sabato Vittorio Messori, scrittore e giornalista cattolico. Aveva 84 anni.
Vastissima la sua produzione di libri su Gesù, su Maria e in generale sulla fede. Era considerato uno dei più importanti intellettuali cattolici e ha anche collaborato per diversi quotidiani, sempre sui temi legati alla fede.
(Unioneonline)
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