È morto nella notte tra venerdì e sabato Vittorio Messori, scrittore e giornalista cattolico. Aveva 84 anni.

Vastissima la sua produzione di libri su Gesù, su Maria e in generale sulla fede. Era considerato uno dei più importanti intellettuali cattolici e ha anche collaborato per diversi quotidiani, sempre sui temi legati alla fede.

(Unioneonline)

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