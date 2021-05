Aveva un rapporto molto stretto con la sua Isola, costante fonte di ispirazione, ma era anche proiettato negli scenari internazionali per stringere relazioni, conoscere, dialogare. Un grande talento messo a disposizione di tante campagne pubblicitarie di privati, enti pubblici e istituzioni. Stefano Asili, grafico e designer morto all’età di 58 anni, lascia un grande vuoto nel mondo della cultura e dell'arte.

Cagliaritano, laurea in Fisica ma subito un amore sconfinato per i progetti grafici. È stato docente del laboratorio di Progetto Grafico presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari. Ha svolto attività di graphic designer, illustratore, art director. Stefano Asili, con i suoi lavori, ha vinto concorsi e ottenuto riconoscimenti in Italia e all’’estero. Le sue idee originali hanno avuto risalto in importanti riviste del settore.

Si è occupato di identità visiva, di allestimenti e architettura di interni. In questi anni ha sostenuto, tra l’altro, la presenza della Regione Sardegna all’Esposizione universale del 2015 e alimentato, con la sua creatività, il progetto Iscol@ finalizzato al miglioramento della qualità della didattica e dell’edilizia scolastica. Per il Padiglione Italia alla Biennale Architettura di Venezia 2018 ha progettato un tappeto tipografico inserito in uno dei cinque progetti selezionati dal curatore Mario Cucinella.

