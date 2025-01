Lutto nel mondo della moda per la morte di Rosita Jelmini Missoni, fondatrice con il marito della celebre e omonima casa di moda.

La notizia della morte si è diffusa questa mattina a Sumirago, in provincia di Varese, dove la famiglia da tempo risiede.

La stilista, 94 anni, aveva dato vita al brand con il marito Ottavio nel 1953, subito dopo il matrimonio in «una storia d’amore e colore», come l’avrebbe poi definita, e in una produzione che si è contraddistinta fin dagli esordi per i tessuti morbidi e vivaci, con l’obiettivo di trasmettere un messaggio di libertà e gioia di vivere.

Una capacità unica di anticipare le tendenze unita a una continua ricerca artistica che hanno trasformato in breve tempo ogni collezione in un successo mondiale.

(Unioneonline)

