Cultura, intrattenimento, musica, sport e folclore; si tratta di decine di eventi che caratterizzeranno i prossimi quattro mesi estivi di Arzachena e dei suoi borghi, fino al 31 ottobre.

Inaugurata la stagione ad aprile, con il concerto di Mr Rain, il Festival degli scacchi, il Torneo Manlio Selis, la mostra “Piacere non sono io”, si prosegue nel fine settimana del 27 e 28 maggio con la Passeggiata sul golfo e la Regata zonale Laser a Cannigione.

Il prossimo mese di giugno prevede, tra gli altri eventi, la festa sul mare di Cannigione in onore di San Giovanni Battista il 23 e il 24 giugno, con la prima Notte Bianca dell’anno e il concerto di Fausto Leali. Il 30 giugno va in scena il Festival Arzaviglia con Moby Dick, spettacolo di acrobati in costume che rievoca l’omonimo romanzo mentre il 22 giugno si esibisce Franca Masu, la Coppa Italia Techno 293 dal 29 al 30 giugno.

Da non dimenticare, il 3 agosto, il concerto di Antonella Ruggiero.

Tra gli appuntamenti culturali spicca la serata del 22 luglio con Paolo Crepet al nuraghe Albucciu nell’ambito della stagione teatrale estiva e la conferma di Time in Jazz per la notte di San Lorenzo il 10 agosto. Anche il Festival Internazionale Isole che Parlano torna ad Arzachena con l’anteprima alla Tomba dei Giganti di Coddhu Ecchju il 2 settembre. «Investiamo sugli eventi per offrire opportunità di intrattenimento in tutto il territorio e allietare le giornate di turisti e residenti. Allo stesso tempo, vogliamo valorizzare capacità e impegno profusi dalle tante associazioni locali che collaborano da sempre con il Comune», spiega Nicoletta Orecchioni, delegata allo Sport e Spettacolo.

«L’impegno del Comune volge l’attenzione anche verso l’autunno per offrire prodotti turistici alternativi grazie a cui apprezzare il territorio in ogni stagione. Questo è il ruolo principale degli eventi nel nostro piano marketing» afferma l’assessora al Turismo e Commercio, Claudia Giagoni.

© Riproduzione riservata