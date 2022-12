Valorizzare le produzioni tipiche locali; è questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Arzachena ed in particolare della delegata alle attività produttive, Stefania Fresu. Vino, miele, formaggi, liquori, distillati e tanti altri prodotti specifici del territorio saranno disponibili nello Spazio Deco, a partire da domani, 2 dicembre, in via Ruzittu 5 (inaugurazione alle 19) e poi ancora nei giorni 2-3-4-10-11-17-18-23-24 dicembre.

Nel locale saranno esposti i prodotti agroalimentari e le opere degli imprenditori già iscritti al marchio De.Co. (Denominazione Comunale d’Origine) e quelli in procinto di iscriversi, accanto ad ospiti di altre località isolane.

«Ogni sabato e domenica, in questo piccolo locale del centro storico cerchiamo di rappresentare l’intero territorio con le tante eccellenze firmate dai nostri imprenditori, che meritano di essere valorizzate e divulgate tra residenti e visitatori», afferma Fresu. «Ospitiamo anche esempi di rinomate aziende del resto della Sardegna, come quella di una nota ditta del settore tessile di Samugheo, che esporrà arazzi e tappeti legati alla simbologia ben descritta nel libro di Don Cascioni».

Domani infatti, all’inaugurazione, ci sarà la presentazione del libro scritto dal parroco di Badesi: “Simbolica tessile, lo splendore del culto isolano”.

