Classe 1980, da oltre vent'anni attivo con diversi incarichi, Daniele Dore è il successore dello scomparso Antonio Bisaccia come direttore dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. È stato eletto a maggioranza: 33 voti sui 50 espressi dai docenti.

Daniele Dore è stato prodirettore vicario, consigliere accademico e coordinatore del laboratorio ArtLab - Centro di risorse e innovazione per l’alto artigianato artistico nato nel 2017 nell’ambito di un progetto Interreg Marittimo Italia-Francia. Per anni è stato nella redazione della rivista “Parol - Quaderni d’arte e di epistemologia”, la storica rivista bolognese fondata nel 1985 da Luciano Nanni e dal 2009 passata all'Accademia.

Il neo direttore dell'accademia sassarese ha detto: «Obiettivo prioritario è portare avanti le numerose e importanti iniziative che l’Accademia Sironi, grazie al lavoro fatto in questi anni sotto la guida autorevole e illuminata di Antonio Bisaccia, ha in corso, alcune delle quali in dirittura di arrivo. La formazione artistica rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo individuale e sociale, in grado di favorire la crescita delle capacità creative, critiche e comunicative delle persone. Attraverso la pratica artistica, si apre un mondo di possibilità espressive che consente di esplorare le emozioni, le idee e le prospettive in modo unico e personale. In questo senso l'importanza della collaborazione tra le anime artistiche dell’Accademia e il personale tecnico-amministrativo favorirà l'efficacia e l'efficienza nel governo della nostra Accademia, così come la sinergia con il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, i coordinatori delle strutture didattiche, la Consulta degli studenti e il Collegio dei professori».

Daniele Dore ha chiesto alla professoressa Giuseppina Manca di Mores, docente di Beni culturali e ambientali, di voler condividere il progetto nel ruolo di pro direttrice vicaria.

