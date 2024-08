Il 15 agosto del 1936 moriva a Roma Grazia Deledda, la scrittrice nuorese prima italiana e seconda donna al mondo a vincere, nel 1926, il Premio Nobel per la Letteratura.

Nata a Nuoro nel 1871, quarta di sette figli di una famiglia benestante, viene educata dalla mamma Francesca Cambosu, donna di severi costumi e dedita alla casa.

Per rispondere alle sue aspirazioni ha dovuto travalicare la piccola e chiusa società patriarcale di Nuoro, in cui la donna era destinata alla cura della casa e dei figli. Importante per la formazione letteraria nei primi anni della sua carriera da scrittrice, fu l'amicizia con lo scrittore, archivista e storico dilettante sassarese Enrico Costa.

Inizia a fine '800 con alcuni racconti e con il saggio a puntate "Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna".

Nel 1899 si trasferisce a Cagliari, dove conosce e sposa Palmiro Madesani, funzionario del ministero delle Finanze. È lui a lasciare il lavoro per dedicarsi all'attività di agente letterario della moglie. Una scelta rivoluzionaria, per l’epoca.

Nel 1903 Elias Portolu la conferma come scrittrice e la avvia ad una fortunata serie di romanzi e opere teatrali, come Cenere, L'edera, Sino al confine, Colombi e sparvieri, Canne al vento, Il Dio dei venti.

Nel 1926 la consacrazione del Nobel, è un tumore al seno a portarla alla morte dieci anni dopo.

Le spoglie inizialmente trovano sepoltura al Verano a Roma, poi vengono trasferite a Nuoro su richiesta della famiglia. La sua casa nuorese è oggi adibita a museo.

(Unioneonline/L)

