Domani, sabato 11 maggio, è il giorno dell’attesa presentazione al pubblico delle antologie di racconti brevi, poesie e aforismi scritti dagli studenti e dagli adulti che hanno superato la selezione del progetto letterario promosso dall’associazione CartaBianca e dal Comune di Senorbì.

Appuntamento alle 17, nel Museo archeologico Domu Nosta (Madn) in via Scaledda 1, per quella che rappresenta la serata conclusiva di un’iniziativa durata un anno che è stata capace di coinvolgere più di un centinaio tra scolaresche e aspiranti scrittori dell’intera Sardegna.

«Siamo lieti di essere parte attiva in quello che consideriamo un’iniziativa molto importante, perché in grado di coinvolgere soprattutto le giovanissime generazioni e promuovere, oltre alla lettura, le competenze della scrittura creativa», dice Sonia Mascia, assessora alla Cultura del Comune di Senorbì.

In programma, oltre alla presentazione delle diverse antologie, anche la premiazione dei vincitori della quattordicesima edizione del Concorso per racconti brevi e aforismi e della dodicesima edizione del Concorso regionale di poesia promossi nell’ambito del progetto letterario. Inizialmente era stata prevista solamente la premiazione dei migliori racconti degli studenti, in un secondo momento gli organizzatori hanno deciso di dedicare una serata unica alle varie sezioni di concorso. Interverranno, inoltre, il direttore artistico dell’iniziativa Fabrizio Manca Nicoletti e la direttrice del Museo di Senorbì Elisabetta Frau.

