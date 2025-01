Domani, sabato 11 gennaio alle 20.30 al Centro Culturale “Antonio Pazzola” di Sennori la Compagnia Teatro Sassari presenta lo spettacolo “Sarto per Signora”.

L’esilarante capolavoro di Georges Feydeau è proposto dalla compagnia sassarese per la regia di Alfredo Ruscitto e Mario Lubino. Sul palco Mario Lubino, Teresa Soro, Alessandra Spiga, Chicca Sanna, Michelangelo Ghisu, Paolo Colorito, Bianca Maria Lay, Aldo Milia si confronteranno con la divertente commedia che nel 1887 fu il primo grande successo dell’allora venticinquenne Georges Feydeau.

Accolto al suo debutto da un grande consenso di critica e di pubblico, “Sarto per signora” contribuì in modo determinante al rilancio del genere vaudeville. Da allora questo fortunato lavoro non ha smesso di divertire il pubblico di tutto il mondo, grazie a un meccanismo comico perfetto, un congegno ad orologeria che strappa risate a getto continuo.

La scenografia è del Laboratorio C.T.S., le luci Tony Grandi e l’allestimento scenico è di Tomaso Tanda e Uccio Sisto.

