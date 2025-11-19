Ritmi, profumi, sapori, colori e moda del Senegal. Domenica lo Spazio Tev di Sassari ospiterà dalle 10.30 una giornata dedicata alla tradizione senegalese. L'evento è reso possibile dalla sinergia tra le Associazioni Yaakar, Dolmen, Batti Cinque, Girovagando e compagnia teatrale Theatre en Vol.

Ad aprire la giornata l’inaugurazione della personale “Strane Creature” dell’artista figurativa Salymatà Diarra, per poi proseguire con un workshop gratuito di danza a cura del ballerino Lamine Mbaye e un seminario di percussioni africane del musicista Mor Sow.

Si potrà poi ammirare l’eleganza dei vestiti senegalesi in un happening curato dalla modella Ngone Diaye e verrà proposto lo spettacolo “Mamadou Mbengue racconta l’Africa”: il racconto di un Ulisse dei nostri giorni, partito dalla sua Africa e approdato alla sua Sardegna.

Di pomeriggio concerto di afro world music con il cantante internazionale Koury Ndiaye accompagnato dai musicisti Simone Sassu, Lorenzo Sabattini, Stefano Romano e Giovanni Sanna. Lamine Mbaye, Boy Sow, Baye Tama Ndiaye, Assane Thiongane e Mor Sow chiuderanno l'evento con il Taneber Sabar, la festa di danza e musica tradizionale che utilizza i diversi ritmi per esprimere concetti e sensazioni.

