L'ultimo anno disponibile per i dati è del 2016: in Italia si registrano ogni anno circa 4000 morti per suicidio, con riferimento alla popolazione dai 15 anni in su. Tre su quattro sono uomini. La pandemia e anche la successiva crisi economica hanno influito pesantemente sulla psicologia delle persone, ancor più su quelle già fragili, come denunciato dagli studiosi. Domani alle 16 la Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari ospita un convegno dal titolo "Il male di vivere. Il fenomeno del suicidio".

L'appuntamento vuole fare il punto sulla situazione in città e non solo. Introdurrà i lavori il presidente del Consiglio Comunale di Sassari Maurilio Murru.

A seguire gli interventi di Alessandra Nuvoli, direttore della Clinica Psichiatrica dell'Università di Sassari; Gianfranco Meazza, assessore comunale ai Servizi Sociali; Gianfranco Favini, garante dei diritti delle eprsone private della libertà; Don Gaetano Galia, cappellano del carcere di Bancali; Carmen Fraietta, garante dei diritti dell'infanzia; Annalisa Masala, presidente Voce Amica di Sassari; Francesco Bitti, volontario associazione "Imprenditore Non sei solo", e Antonella Sircana, referente progetto d'Intervento IAA.

Previste anche alcune testimonianze.

