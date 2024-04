Sabato alle 20 i locali di S’ALA-Spazio per artiste e artisti di Sassari, in via Asproni, ospiteranno premiazione, spettacolo e una festa. È la originale formula per il Premio internazionale di arti performative S’Empatia, ideato, curato e organizzato dall’associazione culturale S’ALA. Inaugurato nel 2023 e intitolato alla memoria dell’imprenditore sassarese Carlo Solinas, già presidente del Teatro Verdi, instancabile e generoso promotore delle arti e degli artisti, il premio ha come criteri di assegnazione i valori della qualità artistica e della qualità umana, l’empatia evidenziata nel titolo.

Non solo abilità tecnica, quindi, ma capacità di comunicare con gli altri, di creare comunità, di fare rete. Queste le qualità che contraddistinguono anche chi riceverà il premio da 1.500 euro quest’anno. Il nome della persona o del progetto sarà svelato solo sabato, durante una serata speciale, una vera e propria festa per celebrare la creatività e l’amicizia, che si aprirà alle 20 con un aperitivo e si chiuderà, dopo la premiazione, con un dj set a cura del dj, producer e live performer Noi/Amedeo Inglese. L’evento è aperto a tutti e i partecipanti sono invitati a esprimersi attraverso un originale dress code a tema “Sindria/Watermelon/Anguria”.

Alla premiazione sarà presente anche la vincitrice della prima edizione, l’artista, performer e produttrice catalana Iara Solano, fondatrice nel 2006 della compagnia di teatro sperimentale per spazi non tradizionali Sleepwalk Collective. Iara Solano porterà a Sassari da questo giovedì fino a sabato una delle sue produzioni più originali, coinvolgenti e “immersive”, nel vero senso della parola. Si tratta di “Bautismo”, uno spettacolo che richiede la presenza di un singolo spettatore alla volta, invitato a portare da casa il costume da bagno e prendere posto e rilassarsi all’interno di una vasca piena di acqua calda.

