Dal 2011 l'associazione Ma...Donna organizza eventi culturali che mettono al centro la donna nel rispetto delle sue peculiarità quali strumento di progresso socio-culturale oltre che politico-economico. Dopo l'evento dedicato all'artista di Ulassai Maria Lai mercoledì alle 17 la sala conferenze della Camera di Commercio di Sassari ospita la scrittrice Maria Pia Simonetti.

L'appuntamento, inserito nel progetto "Pratiche di libertà" servirà per presentare il romanzo della scrittrice "Cavallo Azzurro Vestito Rosso" e per dialogare con il giornalista Marco Ledda su storie di donne e disamore. L'obiettivo è apportare un contributo al tentativo di migliorare la consapevolezza di uomini e donne in occasione dell’importante ricorrenza che caratterizza il mese di marzo: la festa delle donne in difesa dei diritti delle donne, della loro emancipazione e ricordare le lotte per le conquiste sociali, economiche e politiche.

Il progetto gode del patrocinio da parte del Comune e Provincia di Sassari, Grimaldi Lines e Camera di Commercio. A promuoverlo Carlo Delfino editore, Conservatorio L. Canepa di Sassari, A.Be.SS. per un approccio alla salute al femminile, Lirh Sardegna per la malattia Huntington, Canne al Vento per i disordini alimentari.

