Un balzo indietro di un secolo, quando il liberty non era solo uno stile artistico ma anche di vita. Ritorna la Art Nouveau Week, evento internazionale che riguarda 230 città e a Sassari viene declinato con convegni e passeggiate in abiti d’epoca, grazie all’associazione culturale Quiteria.

L’appuntamento è dall’8 al 14 luglio come spiegato questa mattina in una conferenza stampa tenuta nella sede dell’assessorato comunale alla Cultura.

L’apertura l’8 luglio nel circolo sassarese con un convegno dedicato a tre donne che sono state anche icone di stile fra liberty e Decò: Eleonora Duse, Luisa Casati Stampa e la sassarese Edina Altara, artista che è stata protagonista nel ‘900.

L’11 luglio incursione ai bastioni Magellano di Alghero per la presentazione del saggio Femme Fatale di Fabrizio Casu, che sarà replicata poi due giorni dopo a Sassari.

Il 12 e 14 passeggiate nel centro storico sassarese in compagnia di rievocatori in abito d’epoca, che proporranno oltre all’excursus storico la degustazione di aperitivi e dessert anche internazionali in stile art nouveau.

Tutte le tappe avranno l’accompagnamento musicale dell’associazione corale Canepa.

