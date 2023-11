Il progetto "Laboratorio di animazione alla lettura" è stato ideato e realizzato dall'associazione Memoria Storica Torresina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo San Donato e con l’entusiastico placet della dirigente Patrizia Mercuri. L'obiettivo è favorire nei bambini l’interesse per i libri e le storie, stimolare la loro fantasia e accrescere le loro conoscenze. Questa mattina nella Biblioteca Popolare dello Sport è stata presentata la III edizione.

Dopo la fase sperimentale del 2021, che ha coinvolto due classi, sono ora otto le classi che prenderanno parte al laboratorio, tra Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Come testimonial d'eccezione il capitano e attaccante della Torres Gigi Scotto. «L’attaccante rossoblù ha prestato il proprio volto per la realizzazione di una t-shirt in edizione limitata – spiega Graziano Mura, presidente di Memoria Storica Torresina - che verrà messa in vendita al prezzo di 15 euro nella Biblioteca Popolare dello Sport».

L’intero ricavato verrà destinato all’implementazione del Laboratorio per gli studenti di San Donato e ad aumentare le ore di apertura della Biblioteca: durante le vacanze di Natale, con le scuole chiuse, le porte della Biblioteca saranno aperte in via straordinaria ogni mattina, garantendo un presidio e un punto di riferimento importante per i ragazzi e le loro famiglie.

