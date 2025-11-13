La creatrice dell'ispettrice Petra Delicado ritorna in Sardegna grazie all'Associazione Itinerandia in collaborazione con Libreria Cyrano. La scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett chiuderà la XII edizione del festival Dall'altra parte del mare.

Due gli appuntamenti del 1° dicembre: al mattino Alicia Giménez-Bartlett incontrerà gli studenti di lingua e letteratura spagnola dei licei linguistici sassaresi presso l'auditorium del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari in via Luna e Sole. La sera invece sarà ad Alghero presso l’Alguer hall alle ore 19 per presentare la sua raccolta di racconti (“Una poco di buono. Sei indagini per Petra Delicado”) alla folta platea di lettori che la attende sulla Riviera del Corallo.

Si tratta di sei indagini vecchia scuola, in equilibrio perfetto tra divertimento e tensione, con la coppia più irresistibile del giallo mediterraneo: Petra Delicado, ispettrice della polizia di Barcellona femminista, caparbia, idealista & hard boiled school al femminile; Fermín Garzón, il suo vice panciuto, sentimentale e tradizionalista.

