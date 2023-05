“Mio papà, il padre dello scudetto”. E’ il titolo del libro di Stefano Arrica, Sergio Cadeddu e Gianluca Zuddas che sarà presentato sabato 27 maggio a San Teodoro. Il Volume, edito da Pluriversum, ripercorre la vita di Andrea Arrica (1926–2011), uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani d’ogni tempo, architetto del grande Cagliari vincitore dello scudetto 1970, colui che nel 1963 portò uno sconosciuto Gigi Riva in maglia rossoblù.

La presentazione che avrà luogo a San Teodoro, presso l’Hotel Sandalyon (via del Tirreno 81), con inizio alle 19.00, si terrà ad un mese esatto dal primo appuntamento di Nuoro presso il concept store Casa Rosas. Anche in questa occasione il dirigente del grande Cagliari di Riva, Cera, Domenghini, Nené, Albertosi e tanti altri, verrà ricordato in una serata all’insegna dell’amicizia.

«Tra le tante cose che mio padre mi ha insegnato - scrive il figlio Stefano - mantenere la parola data ha importanza di prima grandezza: promisi a me stesso, nel giorno del suo funerale, di fare un qualcosa che ne tenesse viva la memoria e, grazie agli amici Gianluca e Sergio, con questo libro mantengo fede all’impegno. Ho scelto di scrivere dell’uomo, ancor prima del dirigente di Sport, con tutti i pregi ma anche i difetti, caratteristici di chi vive la propria vita con passione, sudore e sangue. Per questo motivo, ho scelto di intrecciare il racconto di un uomo che sapeva essere allo stesso tempo flessibile e tutto d’un pezzo, affabile e charmant con gli uomini e le donne più importanti di quell’Italia che, come una fenice, risorgeva dalle ceneri della Guerra; al contrario, rigido e burbero (almeno in apparenza) nella vita familiare. Un racconto diviso in tre tempi da undici capitoli ciascuno (così come undici erano i “suoi ragazzi” che, per decenni, ha accompagnato in giro per l’Italia), la cui trama si dipana tra vicende private e imprese di sport e di storia – già, di storia, perché quello scudetto fu un’epica cavalcata che fece entrare a tutti gli effetti la Sardegna in Italia».

La prefazione del libro è del Presidente CONI Giovanni Malagò e la postfazione di Gigi Riva. La serata sarà condotta dal giornalista Aldo Brigaglia, e verrà introdotta dalla sindaca di San Teodoro, Rita Deretta. Dalle ore 21.00, con accompagnamento musicale, cena dedicata ai “sapori del nostro mare”, cui tutti possono partecipare al costo di 45 euro a persona. Info e prenotazioni ai numeri 0784/865753 – 331/3135801.

