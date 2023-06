Il 21 giugno sarà Festa della Musica anche al teatro “Andrea Parodi” di Porto Torres, un evento organizzato dall’associazione Musicando Insieme che conclude la rassegna concertistica di "Musicando per la città" a cura del direttore artistico Donatella Parodi.

Protagonisti saranno i docenti della Scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè”, tra cui le cantanti Maria Luisa Congiu e Pina Muroni, i musicisti Alessandro Canu, Massimo Cossu, Giuseppe Loriga, Gianni Gadau e gli allievi del corso di Canto. Un evento che riunisce maestri di musica, amici e giovani talenti della scuola di via Pacinotti per celebrare l'amore per la musica e i talenti della comunità turritana.

Gli ospiti d’onore della serata saranno i "Doc Sound" il gruppo musicale noto per le loro performance dal vivo e capaci di incantare il pubblico con la loro energia travolgente. Sulla scia della grande partecipazione del pubblico a tutti gli eventi, l'associazione Musicando Insieme si prepara alla stagione estiva con la rassegna "Musica&Natura", a partire dal 22 luglio con 22 concerti tra la Basilica di S.Gavino, la Chiesa di Balai Vicino, Alghero e Tenuta Li Lioni.

