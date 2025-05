Al via Sa festa manna de Mesu Maju, si aprono oggi i festeggiamenti in onore di San Simplicio, patrono di Olbia e della Gallura. Alle 17, nella piazza della Basilica, il raduno delle bandiere ex voto e la sfilata accompagnata dalla banda musicale cittadina seguita dalla benedizione delle medaglie e dalla messa che verrà celebrata quotidianamente durante i sei giorni di festa, inaugurati, questa sera alle 21.30 dallo spettacolo pirotecnico sul golfo di Olbia.

«Quest'anno, in onore della sede apostolica romana, San Simplicio vestirà le rose gialle e bianche e non rosse, come abitualmente, come avviene per il Santo Padre nei giorni pasquali in cui depone la stola rossa del martirio petrino per indossare quella bianca e oro della resurrezione di Cristo», ha detto il parroco della chiesa dedicata a San Simplicio, don Antonio Tamponi, spiegando che il cambio della veste del patrono è stato scelto per la straordinaria coincidenza della festa con l'elezione del nuovo Pontefice.

Tra gli appuntamenti attesi, nel fine settimana, la Sagra delle cozze, il Palio della Stella e il concerto del cantautore romano Fabrizio Moro.

