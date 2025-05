La biblioteca comunale di Porto Torres, venerdì 16 maggio alle 18.30, ospiterà la presentazione del libro di Stefania Cuccu “Desaparecidos". Storia dell’immigrazione sarda in Argentina e il dramma dei desaparecidos sardi”, che racconta la storia ancora troppo poco conosciuta dei desaparecidos sardi durante la dittatura argentina imposta dal colpo di stato del 1976.

«È la storia dei nostri conterranei che hanno vissuto quel periodo – spiega l’autrice – le storie di chi è stato catturato e rilasciato, e le storie di chi ha perso la vita per un ideale di libertà. Le vicende processuali che hanno visto la Sardegna protagonista in prima linea, grazie all’avvocato Luigi Cogodi, nella lotta ai colpevoli della sparizione dei nostri conterranei». Il libro, che nasce da un progetto di ricerca internazionale, è finanziato dall’assessorato al Lavoro della Regione Sardegna e sostenuto dai Circoli degli immigrati sardi in Italia e nel mondo, e mira a far conoscere le storie di sardi che oltreoceano avevano immaginato di trovare la speranza e invece hanno perso gli affetti, i sogni e l’anima.

“Desaparecidos” si rivolge soprattutto alle nuove generazioni, affinché siano loro a custodire e tramandare la memoria. La distribuzione gratuita del libro nelle ultime classi delle scuole superiori dell’isola nasce proprio dal desiderio di raggiungerle ovunque, con un messaggio forte e necessario. distribuzione gratuita del libro nelle ultime classi delle scuole superiori dell’isola nasce proprio dal desiderio di raggiungerle ovunque, con un messaggio forte e necessario.

© Riproduzione riservata