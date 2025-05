Proseguono gli incontri con gli “Aperitivi Culturali – Conversazione d’arte oltre le pagine”, curati dalla Biblioteca comunale “Antoni Cuccu” di Villa Verde, in collaborazione con il Servizio Civile 2024/2025.

Giovedì 15 maggio, a partire dalle 19.30 negli spazi della biblioteca, sarà ospite il fotografo Federico Serra con la sua esposizione “Storie di Resilienza”. Nel corso della serata si parlerà di fotografia naturalistica. L’iniziativa è parte del cartellone che prevede in totale 3 appuntamenti, inseriti dalla struttura di via San Sebastiano 4 all’interno de “Il Maggio dei Libri”, la campagna internazionale del Centro per il libro e la lettura.

