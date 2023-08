Appuntamento a Porto Rotondo con la poesia e la scrittura di Alessandra Iannotta.

Dopo i festeggiamenti per la notte più attesa dell’estate, il cartellone di Porto Rotondo Life 2023 propone un evento in compagnia dell’avvocata e poetessa romana che si terrà stasera, mercoledì 16 agosto, a Punta Nuraghe con inizio alle ore 19.

Nel corso dell’incontro saranno presentati gli ultimi due lavori di Alessandra Iannotta: "Come panni al vento", una silloge poetica che è stata in concorso al Premio Strega Poesia 2023, e “La fabbrica di Iolanda”, una favola poetica scritta dall'autrice nella primavera del 2020 durante la pandemia con la sua nipotina Iolanda, una bambina dai capelli biondo cenere e gli occhi che ridono.

Dialogheranno con l’autrice l’avvocato romano Gabriele Escalar e Michela Tanfoglio, titolare dell’agenzia editoriale EditReal di Torino.

La lettura di alcune poesie e di brevi brani della favola verrà affidata alla voce dell’autrice e a quella di Nicolò Cultrera di Montesano con intermezzi musicali a sorpresa.

«Come panni al vento è una raccolta di 138 poesie non ingabbiate nello sforzo di una ricerca stilistica e, come tali, capaci di parlare al cuore di tutti – spiega l’autrice – Credo, infatti, in una poesia semplice, diretta e non costruita a tavolino: le poesie della raccolta trattano le tematiche più disparate perché spaziano nella vita, danzando con la vita stessa, fatta di luci e di ombre».

Per la stesura de “La fabbrica di Iolanda”, è stato indetto su Facebook un concorso nazionale gratuito di disegno per bambini dai tre ai dodici anni. I bambini hanno dovuto ispirarsi, nella realizzazione dei loro disegni, ai brani della favola che, con cadenza settimanale, sono stati letti su YouTube e sulla pagina Facebook “La fabbrica di Jolanda”.

I disegni vincitori che, ad una certa data, hanno ottenuto il maggior numero di like su Facebook sono diventati le illustrazioni del libro. I diritti derivanti dalle vendite del libro saranno devoluti alla Fondazione Santa Lucia di Roma, un ospedale che si occupa di riabilitazione neurologica per bambini e adulti.

Come sempre l’ingresso all’incontro è libero e gratuito.

L.P.

© Riproduzione riservata