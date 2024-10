Il Giudizio Universale, l’opera michelangiolesca realizzata nella Cappella Sistina a Roma, è stato parzialmente riprodotto a Porto Pozzo, frazione di Santa Teresa Gallura, nella chiesetta di San Tommaso. A realizzarlo è stato il pittore francese Michel Gardey, che nel borgo trascorre lunghi periodi dell’anno. Un affresco forse unico al mondo, non ancora completato, apprezzabile dal punto di vista artistico, momento di riflessione per chi l’osserva con l’occhio della fede e opera dall’indubbio richiamo turistico.

«Ho finanziato personalmente tutti i prodotti acquistati per la realizzazione di questo affresco - ha dichiarato il pittore - cercando vernici di ultima qualità perché voglio che durino nel tempo. L’ho fatto volontariamente, per donarlo alla gente di Porto Pozzo e alla Sardegna tutta. Questo è il mio modo di ringraziare i sardi che hanno voluto accogliermi, con cordialità e amicizia. La mia speranza, per il futuro - ha proseguito il pittore – è che si crei un gruppo di persone di Porto Pozzo che si assumano la responsabilità di tutelare e gestire quest’opera nel tempo. Penso che essa possa diventare un’attrattiva a vantaggio di questa popolazione». La Cappella Sistina, afferma il suo biografo del pittore francese Michel Gardey, Franco Graciotti, «ha 600 metri quadri di pittura, ed è chiaro che a Porto Pozzo non si poteva fare altrettanto ma tutte le proporzioni, tutti i colori, tutti tratti sono stati rispettati scrupolosamente». Si tratta di un’opera, ha proseguito Graciotti, che «sicuramente renderà Porto Pozzo una meta ambita per i turisti ma anche un punto di spiritualità che, richiamando l’opera del grande Michelangelo, aiuti le persone a vivere la loro fede nel miglior modo possibile».

