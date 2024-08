Porto Cervo per un mese diventerà una galleria d’arte a cielo aperto per ospitare, dal 3 agosto fino all’8 settembre, la mostra “Colours of the Soul”.

Stasera alle 19.30 l’inaugurazione: il vernissage odierno rappresenta la prima tappa del progetto “Ultra”, una produzione di LamaroArte, organismo attivo nella promozione di nuovi talenti e artisti affermati, che vuol essere un punto di riferimento estivo per le arti visive con l’intento di avvicinare un ampio pubblico di appassionati e amanti del bello.

La mostra, ospitata in uno dei luoghi più iconici di Porto Cervo, la Piazza del Principe, un quadro dove la natura è stata plasmata dalla genialità dell’architetto Jean Claude Lesuisse, rappresenta una vetrina sulle nuove tendenze dell’arte contemporanea, con un’attenzione particolare al rapporto con il territorio.

Per questa prima edizione, voluta fortemente da Sonia Vinante, sono stati scelti artisti di estrazione e provenienza diversi, accomunati dal proposito di comunicare il proprio mondo attraverso il colore.

Sono artisti molto noti a livello nazionale e alcune glorie isolane come Bob Marongiu, che ha realizzato nel 2022 le “Bob Tovagliette” allegate a L’Unione Sarda, e Giuseppe Carta, recentemente insignito della Cipolla d’Oro, entrambi con all’attivo quadri e sculture in siti prestigiosi e presso collezioni di rilievo mondiale.

Tra gli artisti non sardi ci saranno Alessandro De Gasperi, Kyunghee Kim, Emanuela Giacco e Ludwig Antonio Grosa.

Il titolo “Colours of the Soul” nasce infatti dal desiderio di raccontare ognuno di questi artisti mediante i colori che albergano nei loro animi e che, nei modi più singolari, rappresentano la cifra stilistica di ognuno di essi.

Ciascuna opera rappresenta un viaggio personale nella vita interiore dell’artista per una connessione profonda con i visitatori, che offra molteplici livelli di interpretazione.

La partecipazione speciale di Giuseppe Carta, maestro della scultura contemporanea, è il sigillo di prestigio a questa prima edizione.

Carta, famoso a livello internazionale per le sue installazioni raffiguranti frutti dai colori sgargianti, è un esempio dell’eccellenza sarda nel mondo e omaggerà Porto Cervo con alcune fra le sue opere più rappresentative del ciclo “Germinazioni”.

Il progetto “Ultra” nasce grazie all’intuizione e alla lungimiranza di persone che amano l’arte e intendono valorizzare le bellezze di Porto Cervo e della Costa Smeralda attraverso significative iniziative artistico-culturali: oltre al patron della galleria, Emanuele Lamaro, l’imprenditrice Patrizia Albanese Achenza e Natale Vinante, proprietario de La Piazza del Principe e costruttore attento all’ambiente e all’armonizzazione tra natura e paesaggio, che con le sue opere architettoniche tanto ha dato al celebre borgo gallurese.

Con questa originale iniziativa si intende avvicinare il pubblico all’arte contemporanea andando oltre i circuiti canonici delle gallerie tradizionali: oltre, al di là, è infatti la traduzione letteraria dalla lingua latina della parola Ultra.

Per i suoi fondatori un manifesto di intenti per un impegno nella diffusione dell’arte e della cultura.

La galleria rimane sempre fulcro per la conoscenza dell’arte, ma entrano in campo altri luoghi e altre occasioni di connessione per nuovi pubblici desiderosi di conoscenza.

Pittura, fotografia, scultura, per un caleidoscopio di emozioni che farà brillare Porto Cervo ogni sera per tutto il mese di agosto fino ai primi giorni di settembre quando il grande pienone lascerà lo spazio ad un pubblico di veri intenditori. All’insegna del colore e della gioia di vivere.

L.P.

