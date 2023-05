Don Raimondo Satta è rimasto nei cuori dei suoi fedeli. A quasi un anno dalla scomparsa del sacerdote di Porto Cervo, i membri della comunità hanno fondato un’associazione per dar vita all’evento Spin Care Day - sport, inclusione e cura dell’anima. Al Conference center del villaggio, la giornata del 20 maggio sarà interamente dedicata al parroco per rievocare il suo operato e l’amore che diffondeva nella piccola chiesa bianca di Stella Maris.

«Per l’occasione abbiamo coinvolto associazioni culturali, sociali, sportive; personalità del mondo ecclesiastico; rappresentanti delle istituzioni; le scuole di Arzachena e la comunità di parrocchiani cresciuta dietro la sua guida spirituale in 27 anni - spiegano dall’associazione Five Lights -. Don Raimondo credeva molto nello sport come disciplina votata al benessere fisico e mentale, ma anche come occasione di condivisione e unione». Il memorial vuole rendere omaggio a Don Rai, come si faceva chiamare dagli amici, e ricordare le tante iniziative intraprese insieme alle famiglie e ai ragazzi: iniziative che hanno lasciato un segno nella vita degli abitanti del borgo, ma anche nei visitatori che, in lui, hanno trovato un punto di riferimento.

Il parroco della Costa Smeralda ha abbattuto muri e aperto i cuori di tanti con il suo entusiasmo per la vita nel villaggio, con la dedizione per i ragazzi del centro giovanile, con la passione che lo spingeva a scrivere libri, allestire concerti, organizzare processioni a mare, mostre d’arte, il Presepe vivente, le raccolte fondi per il tempio Padre Pio ad Abbiadori, o a riunire genti di diverse culture per la Festa dei popoli, senza dimenticare il suo impegno nella direzione dell’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania. Credeva nella bellezza e nel valore della diversità ed era instancabile, ma guai a chiedergli delle celebrità che frequentavano la sua chiesa. “Non esistono persone più importanti di altre che passano per Stella Maris, tutti sono uguali per me e per nostro Signore” disse nell’ultima intervista concessa a L’Unione Sarda.

Inutile dire che in tantissimi hanno risposto per l'allestimento della manifestazione, incluso il nuovo parroco di Porto Cervo, Don Giorgio Diana, che ha voluto proseguire nel percorso tracciato dal predecessore.

Il programma

Lo Spin Care Day - sport, inclusione e cura dell’anima apre alle 9 con i saluti istituzionali, dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30, le associazioni sportive presentano la propria disciplina; alle 17 è in agenda la tavola rotonda mentre, alle 20, è prevista l’esibizione del cantante Piero Marras. “E’ stato amico fraterno di Don Raimondo e ha voluto attivarsi per questa causa dedicando la sua voce in segno di tributo al nostro caro sacerdote” concludono gli organizzatori.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Arzachena e Palau e supportato dalla Smeralda Holding.

