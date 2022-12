Torna anche quest’anno l’evento clou dei festeggiamenti in occasione della “Sacra Famiglia” organizzati dalla Parrocchia di San Giuseppe a Pirri: la manifestazione giunge alla quarta edizione con una serata dedicata agli sposi in programma stasera, lunedì 26 dicembre, alle 18 nella Chiesa di San Giuseppe.

Un'edizione davvero speciale che il parroco Don Roberto Atzori ha realizzato con un grande coinvolgimento della popolazione allestendo la festa della famiglia dedicata alle Nozze d'Oro.

L'ingresso è libero ma al centro della scena ci saranno le coppie di Pirri che hanno festeggiato 50 anni di matrimonio.

Sarà la musica l’altra componente portante del progetto: la messa sarà cantata con la partecipazione di uno dei giovani ensemble di maggiore successo nell’Isola, i virtuosi del trio A.Ma.Me fondato dal tenore e pianista Riccardo Zinzula.

Il gruppo nasce nel 2018 ad Arborea ed è composto, nella formazione del trio, da due giovanissime cantanti scoperte dal vocal coach e docente di canto oristanese che sarà sul palco nella veste di pianista, tenore, arrangiatore e direttore.

Il Maestro Zinzula, assieme ad Agnese Angheleddu, soprano, e Marzia Trudu, contralto, ha dato vita ad un trio di grande impatto emotivo proponendo un repertorio che sprigiona allegria e ottimismo grazie a musiche del secolo scorso divenute celebri grazie alla radio e a celebri interpreti del passato.

Il loro repertorio spazia anche in altri generi e va dallo swing, pop, R&B, fino alle forme vocali più classiche e risalenti al periodo rinascimentale e barocco compresi i canti natalizi più popolari e melodie sacre per le celebrazioni religiose.

Lo scorso anno il gruppo, nella formazione con la mezzo soprano Melanie Panetto, ha aperto il concerto di Natale dei Tazenda per la rassegna del Parco Regionale del Monte Arci riscuotendo grande successo e si è esibito in importanti festival musicali estivi ottenendo in ogni occasione il sold out.

Alla fine della messa e del concerto ci sarà la consegna delle pergamene alle coppie che nel 2022 hanno potuto vivere una straordinaria storia familiare lunga 50 anni.

L.P.

© Riproduzione riservata