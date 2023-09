I preziosi monumenti in stile Romanico dell'Oristanese in vetrina questo weekend per “Le Giornate di Italia Romanica”.

Sabato 23 e Domenica 24 settembre è possibile scoprire alcuni dei templi religiosi che arricchiscono il patrimonio storico-architettonico sardo: a Santu Lussurgiu, la pregevole chiesa di San Leonardo de Siete Fuentes e i muristenes attigui, immersi nel bosco secolare, che un tempo costituiva un grande complesso con l’antico ospedale dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, che assisteva i cavalieri di rientro dalle Crociate in Terra Santa.

Domenica 24 settembre nelle dolci colline della Marmilla, a Masullas sarà la chiesa di San Leonardo ad aprire i battenti e accogliere gli appassionati dell’arte e i turisti. Sarà possibile visitare anche il vicino Museo “I cavalieri delle Colline”, il Geo Museo Monte Arci ed il museo di Aquilegia.

Visite guidate, eventi ed esperienze gratuite dedicate alla straordinaria storia dell’arte medioevale sarda. Organizzato da Fondazione Sardegna Isola del Romanico.

