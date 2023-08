Si può ritenere soddisfatta l'amministrazione comunale di Mara dopo l'inaugurazione, avvenuta sabato scorso, del murale dedicato a Grazia Deledda e realizzato dall'artista Manu Invisible.

«Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento per la disponibilità e i magistrali interventi gli artisti Manu Invisible e Silvia Maxia, il professor Gianni Piu, l'ex sindaco Angelo Sanna, l'assessore regionale agli Enti Locali Aldo Salaris e Fabio Solinas presidente dell'associazione culturale Andala Noa - si legge in una nota del comune -. È doveroso ringraziare per il supporto e la disponibilità per la realizzazione dell'evento il Gruppo Folk Santu Giuanne Battista di Mara e tutti coloro che si sono adoperati mettendosi a disposizione. Ringraziamo Domenico Pegoiani, Massimiliano Nughes, il nostro manutentore, gli uffici comunali, la Compagnia dei Carabinieri di Padria e la Compagnia Barracellare».

«Nel mio breve intervento ho parlato della Biblioteca comunale "Grazia Deledda" - ha dichiarato Fabio Solinas di Andala Noa - che gestiamo da ormai due anni, e dei progetti passati e di quelli futuri che intendiamo portare avanti. Ringrazio di cuore l’Amministrazione comunale, il Sindaco e l’Assessora e Vicesindaca Cristina Monni sia per l’invito a prendere parte all’inaugurazione di ieri, che considero un onore, sia perché hanno sempre sposato con entusiasmo le nostre proposte, valorizzandole e promuovendole. Rinnovo i complimenti per il murale, che trovo espressivo ed evocativo. Credo che l’arte del muralismo sia un ottimo mezzo di riqualificazione e abbellimento, ma anche veicolo di promozione culturale e turistica dei nostri piccoli centri».

