Chiusi i festeggiamenti per il 60° compleanno, anche il 2023 promette bene per la Costa Smeralda, pronta ad accogliere la dodicesima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival dall’11 al 14 maggio, che segue a ruota un altro evento internazionale in agenda a breve, il Premio Costa Smeralda in programma sabato 6 maggio.

Per la rassegna enogastronomica sono 60 le cantine vitivinicole nazionali e internazionali e 20 gli espositori di prodotti agroalimentari in mostra al Conference center. La giornata di apertura sarà dedicata alle imprese del settore, agli enologi, ai buyers e alla stampa specializzata. L’incontro tra domanda e offerta è fondamentale per le aziende che vogliono ampliare le quote di mercato in loco o esportare i propri prodotti in altre regioni o all’estero. Oltre al business, anche l’intrattenimento per il pubblico sarà centrale. Le giornate aperte a curiosi e appassionati sono quelle dal 12 al 14 maggio.

Tutte le mattine si terranno talk show e workshop sui temi più attuali legati al mondo del buon bere. Nel pomeriggio, spazio alle degustazioni a partire dalle 15 mentre, in serata, si aggiungono appuntamenti di intrattenimento musicale. Moderatore degli incontri con gli esperti sarà Alessandro Torcoli, che ha curato anche il coordinamento scientifico dell’intera rassegna.

«Dopo i tre anni di stop imposti dalla pandemia, Smeralda Holding e Marriott International riprendono la loro azione a supporto del territorio e dell’intero comparto enogastronomico regionale e nazionale – spiega Franco Mulas, AreaManager Costa Smeralda -. La Costa Smeralda vuole essere, così come altre destinazioni di rilievo regionali, ambasciatrice e allo stesso tempo promotrice delle eccellenze prodotte in Sardegna, nella Penisola e nel mondo».

Il Festival è promosso da Marriott International, per conto di Smeralda Holding, società di proprietà di Qatar Investment Authority.

