Nel primo weekend di maggio, quasi 80 comuni, dal nord al sud dell'Isola, apriranno le porte ai visitatori per conoscere i siti culturali e archeologici dei territori, con la 28esima edizione di Monumenti Aperti.

«11 nuovi comuni che aderiscono alla rete del progetto, fra nord e sud della Sardegna, come Arzachena o Nurachi, Santa Teresa Gallura o Nuxis, per citarne alcuni – spiega Massimiliano Messina, presidente dell’associazione Imago Mundi OdV –. Un'edizione che sarà suddivisa in due tranche, dal primo weekend di maggio e sino al 2 giugno, per poi ritornare a ottobre, con chiusura a Cagliari e tappe nella Penisola». Tra i nuovi ingressi il comune di Nuxis, e il sindaco Romeo Ghilleri invita a visitare i siti archeologici della cittadina sulcitana.

La presentazione dell'iniziativa ha battezzato la prima uscita pubblica, della nuova assessora regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura Ilaria Portas: «Monumenti aperti permette di avere una visione complessiva dei siti monumenti della Sardegna, anche i meno conosciuti, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole dell'Isola».

