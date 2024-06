"Tu interni… io libero" è il titolo della mostra fotografica, con le immagini del fotografo Gian Butturini, che verrà inaugurata giovedì, nel padiglione Tamuli (ex caserme Mura), del Centro per i Servizi Culturali, grazie all'iniziativa di Asarp, l'associazione sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica.

La mostra racconta per immagini la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Trieste, diretto da Franco Basaglia, il quale incaricò proprio Gian Butturini di raccontare, con i suoi scatti, come si stava realizzando la rivoluzionaria pratica di liberazione e restituzione della dignità e dei diritti delle persone internate, dopo la chiusura del manicomio, che sanciva il passaggio dall'internamento alla deistituzionalizzazione.

Venerdì, nel padiglione Tamuli, è in programma un dibattito pubblico sul tema "Salute e Libertà: una lotta giusta e necessaria". Interverranno Rita Melis, presidente Asarp, Giancarlo Zoccheddu, direttore del centro servizi culturali Unla, Gisella Trincas, presidente Asarp e presidente nazionale Unasam, Tiziano Butturini, dell'associazione Gian Butturini. Nel pomeriggio col coordinamento di Roberto Loddo dell'Asarp, interverranno Alessandro Montisci, psichiatra dell'Asarp, Vito D'Anza, psichiatra, del coordinamento nazionale Salute Mentale, Elio Pitzalis, studente universitario, Tonina Seu della Spi Cgil di Nuoro, Francesco Carta, di medicina Democratica Sardegna, Francesco Nieddu, del comitato difesa sanità del Marghine. Seguirà un dibattito. Ci saranno i dialoghi sonori con Anna Pau e Gerardo Ferrara. Sono invitati a partecipare la Asl di Nuoro e i sindaci del Marghine, associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

