Sarà presentata venerdì 5 luglio alle 19 in Piazza San Palmerio a Ghilarza, la pubblicazione scritta dal giornalista ghilarzese Serafino Corrias e dedicata al campione di sollevamento pesi Sergio Massidda, che prenderà parte alle imminenti Olimpiadi di Parigi. A coordinare l’iniziativa il giornalista ed opinionista sportivo Andrea Contini, mentre l’organizzazione dell’evento è realizzata in collaborazione con la leva 1983 e il gruppo folk su Carruzu. Nel volume troveranno spazio le tappe più significative con testimonianze e foto, anche inedite, della carriera di Massidda iniziata nel 2016. Sono presenti i contributi dello stesso atleta e delle persone che con lui hanno condiviso un percorso di crescita.

In particolare del suo primo allenatore Andrea Deiana, dei presidenti delle Federazioni pesistica nazionale e regionale Antonio Urso è Nicola Testa, del consigliere federale Roberto Tola, del giornalista Carlo Alberto Melis. Spazio anche ai contributi dell'assessore regionale Franco Cuccureddu e del delegato allo Sport del Comune di Ghilarza Sebastiano Caddeo. E poi lo stato d'animo della famiglia di Sergio e dei suoi ex compagni di scuola delle Medie. Una pagina è inoltre dedicata agli altri tre atleti oristanesi che parteciperanno alle Olimpiadi Stefano Oppo, Alessia Orro, Lorenzo Patta. “Ho pensato fosse doveroso dedicare una pubblicazione al primo ghilarzese che parteciperà alle Olimpiadi, un traguardo eccezionale per il concittadino Sergio Massidda al quale deve andare l’omaggio e la riconoscenza di tutti per rappresentare la comunità ghilarzese nella competizione d’eccellenza dello sport mondiale”, afferma Serafino Corrias. E aggiunge: “ Un lavoro che vuole celebrare le gesta di un giovane umile e serio, con una grande voglia di arrivare a diventare uno dei punti fermi della nazionale azzurra”.

© Riproduzione riservata