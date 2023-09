Proseguono gli appuntamenti della quattordicesima edizione di Florinas in Giallo: domani alle 21 sarà la volta dello scrittore bestseller Alan Parks che, insieme all'esperto di noir Luca Crovi, parlerà del suo ultimo romanzo da titolo "Crepare di maggio", edito dalla Bompiani, quinto capitolo della saga del detective McCoy iniziata nel 2017, ambientata nella Glasgow degli anni Settanta e ispirata a delitti realmente accaduti in diversi quartieri della città.

L'anteprima sarà alle 21 nel Parco comunale con i laboratori per bambini a cura della Comes, e con il reading pensato per i piccoli ma aperto anche ai grandi “Perfide” di Roberta Balestrucci tratto dal suo libro omonimo, una gallerie di ritratti di “cattive” illustri di tutte le epoche, da Lucrezia Borgia a Mamma Ebe, passando per la Monaca di Monza.

Dalle 18.30 ci si sposta in piazza del Popolo, dove Paolo Bacilieri, uno dei più importanti fumettisti italiani, autore di numerose graphic novel per Coconino press, Rizzoli, Casterman, tra i disegnatori preferiti della Sergio Bonelli Editore. Insieme a Luca Crovi, presenterà il suo libro “Venere privata” adattamento a fumetti dell’omonimo poliziesco di Giorgio Scerbanenco pubblicato nel 1966, in cui fa la sua comparsa l’investigatore Duca Lamberti, ex medico radiato dall’Ordine per avere praticato un’eutanasia, protagonista di altri tre romanzi di Scerbanenco.

