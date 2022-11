Prestigioso risultato per i comuni di Florinas e Chiaramonti che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2022-2023.

"Il centro per il libro e la lettura - si legge in una nota -, d’intesa con l'Anci, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di Città che legge l’Amministrazione Comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva".

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare tutte quelle realtà amministrative che sostengono in maniera continuativa la crescita della lettura nel proprio territorio. Una qualifica che permette ai Comuni premiati anche di partecipare al bando di finanziamento “Città che legge” per le iniziative che mirano alla promozione della letteratura.

© Riproduzione riservata