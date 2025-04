“Sa Chida Santa... in mostra 2° edizione” - il racconto della tradizione di Cheremule”, questo il titolo della mostra per raccontare le tradizioni legate ai riti della Settimana Santa a Cheremule. Una iniziativa della Confraternita di Santa Croce in collaborazione con il Comune e l’associazione Culturale e Turistica “Pro Loco Piermario Pittalis”. La mostra sarà allestita nel centro culturale Antonio Spanedda in piazza Insorti Magiari a Cheremule e sarà visitabile nella giornata di venerdì 11 aprile a partire dalle 18.30. Alla stessa ora in programma anche il convegno “Le Confraternite e i Riti della Settimana Santa”, promosso dalla Fondazione Accademia, Casa di Popoli, Culture e Religioni. Sarà possibile visitare la mostra, intitolata “Sa Chida Santa in… mostra 2° edizione Foto, video, oggetti: il racconto della tradizione di Cheremule”, venerdì 11 aprile con ingresso gratuito. In esposizione foto, oggetti, abiti e statue che raccontano la tradizione nel luogo simbolo della Settimana Santa cheremulese. In programma anche la proiezione di antichi filmati incentrati principalmente sulla paraliturgia de “s’iscravamentu”, sulla processione del Cristo morto e altri più recenti che raccontano da dietro le quinte il lavoro svolto dalla confraternita ogni anno per la riuscita dei riti della Settimana Santa. Un modo questo, come specificato dall’associazione, per far conoscere e trasmettere alle generazioni più giovani le tradizioni affinché esse possano essere tramandate ancora per anni. La prima edizione della mostra, allestita nella chiesa di Santa Croce nel marzo del 2023, fece registrare oltre 100 ingressi in poche ore. Fondazione Accademia, Casa di Popoli, Culture e Religioni ha scelto il centro culturale Antonio Spanedda di Cheremule per il convegno intitolato “Le Confraternite e i Riti della Settimana Santa”. Un appuntamento storico – culturale al quale sono state invitate tutte le rappresentanze delle confraternite diocesane. Relatore della serata Don Giuseppe Virgilio, esperto di storia della Chiesa. Gli intermezzi musicali, tutti sul repertorio sacro della Settimana Santa in Sardegna, saranno a cura del coro Boghes de Cheremule e del coro della Confraternita di Santa Croce di Bonnanaro. A moderare la serata la professoressa Giovanna Cabras.

