Partono oggi, a Castelsardo, gli appuntamenti della tredicesima edizione di "Isola in rete", il Festival Internazionale di Promozione del Libro e della Lettura.

Gli appuntamenti odierni, che si terranno Terrazze della Sala XI del Castello dei Doria, saranno curati da Benedetta Centovalli e avrà come ospiti speciali: Rita Casiddu Quartet in Black and White (Rita Casiddu, voce; Lorenzo Sabattini, contrabbasso; Simone Sassu, pianoforte; Jacopo Careddu, batteria) in concerto, Andrea Vitali che presenterà il suo libro "Genitori cercasi" (Einaudi, 2023), Lidia Ravera che presenterà il suo libro "Age pride" (Einaudi, 2023), Mauro Covacich che presenterà il suo libro "L'avventura terrestre" (La nave di Teseo, 2023), Alain Elkann presenta il suo libro "Adriana e le altre" (Bompiani, 2023).

Domani 1 luglio, a cura di Antonio Riccardi, saranno protagonisti Denise Gueye (voce) e Marco Carta (chitarra) in concerto, Alberto Grandi che presenterà il suo libro "L'incredibile storia della neve e della sua scomparsa" (Aboca, 2022), Mauro Garofalo presenta il suo libro "L'ultima foresta" (Aboca, 2023), Antonella Cilento presenta il suo libro "Solo di uomini il bosco può morire" (Aboca, 2022).

© Riproduzione riservata