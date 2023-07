Si può dire che le mani di Pina Monne colpiscono ancora. L'artista di Irgoli, ma residente a Tinnura, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua abilità nella realizzazione dei murales anche a Bonnanaro.

Monne ha realizzato un'opera nella facciata di un'abitazione dove ritrae un giardino con delle galline.

«Racconti d'infanzia - scrive la proprietaria - e una raccolta di foto e di immagini di un luogo che per me è di forte ispirazione, un posto magico e nascosto. Il rifugio, è così che lo chiamo, elementi che sono serviti all'artista Pina Monne per realizzare quest'opera d'arte. Grazie di cuore per aver dipinto con passione ed entusiasmo anche l'anima di quel posto per me così importante».

Monne, i cui murales adornano le vie di molti paesi della Sardegna, si è avvalsa dell'aiuto di due collaboratori.

