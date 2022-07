20 luglio 1969, 22:17 ora italiana, il modulo lunare Aquila tocca la superficie della Luna. Gli italiani seguono la storica diretta della Rai con Tito Stagno e Ruggero Orlando che discutendo fra di loro nella celebre diatriba “ha toccato” (Stagno), “non ha toccato” (Orlando), non sentono Neil Armstrong che comunica “Houston, qui Base della Tranquillità. L'Eagle è atterrato”.

Dallo studio televisivo non si percepisce il problema tecnico che Armstrong ed Buzz Aldrin hanno dovuto affrontare nei minuti precedenti l’allunaggio. A causa di un sovraccarico della piccola memoria del computer di bordo, il programma di navigazione calcola in modo sbagliato la traiettoria e Neil Armstrong prende i comandi del modulo lunare e trova un luogo adatto all’atterraggio. Solo 25 secondi di carburante restano nel serbatoio del LEM.

Nel cuore della notte in Italia, alle ore 4:56, Neil Armstrong scende la scaletta e poggia il suo piede sulla Luna comunicando all’umanita: “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità”.

A 53 anni di distanza, restiamo ancora meravigliati per l’impresa della NASA, con 6 missioni che sono scese sulla Luna portando 12 uomini in quella che Aldrin definì “una magnifica desolazione”.

Per ripercorrere questi storici appuntamenti, il Planetario de l’Unione Sarda ha organizzato tre eventi. I primi due si svolgono mercoledì 20 luglio presso la sede di Piazza Unione Sarda, con il “Laboratorio Astronauta per un giorno” per bambini e famiglie alle ore 18:00. Il secondo appuntamento sarà alle 20:30, con la visione del cielo di quella magica notte, dove si ripercorreranno quei momenti accompagnati dalle musiche di grandi autori che si ispirarono a quel viaggio, dai Pink Floyd a David Bowie e altri.

Giovedì 21 alle ore 19:00 presso il Museo Archeologico di Teti, l’astrofisico Manuel Floris racconterà della corsa alla Luna, in un evento organizzato dalla rete Astroturismo Sardegna. Usciti all’aperto, alle ore 22:00 si punterà un telescopio verso le stelle per viaggiare nello spazio e nel tempo, alla scoperta di stelle, nebulose e ammassi di stelle. Per ogni informazione basta contattare il numero 0706013552.

