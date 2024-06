«Cara Unione,

viale Marconi, la lunga arteria che collega Cagliari all’hinterland, è costellato da attività commerciali, eppure in alcuni tratti è completamente sprovvisto di attraversamenti pedonali.

Nel tratto che va dal Riu Saliu sino a dopo Is Pontis Paris è impossibile attraversare a piedi anche per la presenza dello spartitraffico. Tutto ciò nonostante siano presenti le fermate dell'autobus. Costringere a rischiare la vita per raggiungere i Vigili del Fuoco, i centri sportivi e le attività presenti è assurdo.

Mi chiedo perché non si prevedano interventi in questo senso. Altrove si risolve ad esempio con la realizzazione di passaggi sopraelevati.

Grazie dell’attenzione».

F.M.

***

