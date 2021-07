“Cara Unione,

l’Enac ha minacciato multe fino a 50mila euro per i vettori aerei che fanno pagare sovrapprezzi per assegnare posti di bambini e disabili accanto ai rispettivi accompagnatori. Una buona indicazione, ma sarà davvero così?

Non possiamo non ricordare cosa accadde lo scorso anno circa il mancato rimborso dei viaggi non effettuati colpa Covid, e ancora in questi giorni nutriamo lo stesso dubbio perché, con vacanze già prenotate alla mano, ora pare che senza green pass non si riuscirà più nemmeno a volare o a prendere i treni. Ma chi ci rimborserà?

Credo, dunque, che oltre ad annunci di multe salate, occorrano provvedimenti più severi, e regole più chiare. Nel rispetto di chi vive di viaggi e turismo, certo, ma anche di chi, una volta all’anno, desidera farsi la propria vacanza senza il timore di buttare soldi per viaggi con cifre non certo a buon mercato e che in caso di impossibilità a partire non verranno mai rimborsati.

Grazie dell’attenzione”.

A.M.

***

