“Cara Unione,

ogni mattina mi ritrovo a percorrere la strada che dalla statale 125 conduce a Maracalagonis chiamata "Su staini".

Si tratta di una strada stretta a due corsie con varie cunette e dossi, e che le persone del luogo utilizzano per fare attività di corsa o camminata.

Ciò che però rende pericolosa l'attività è il comportamento inadeguato di alcuni che, incuranti delle auto, camminano lungo la carreggiata senza avere alcun equipaggiamento di sicurezza quali giubbini con catarifrangenti o altro.

Proprio ieri, per l’ennesima volta, ho rischiato di avere un un'incidente perché due signore messe una a fianco dell'altra non si sono spostate mentre sopraggiungeva un'altra macchina dal senso opposto obbligando me a fermarmi in mezzo alla strada per non investirle.

Credo sia importante riportare quanto prima la viabilità in condizioni di sicurezza, per pedoni e automobilisti in transito.

Grazie e buon lavoro".

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata