scrivo perché io e, da quanto ho appurato, come me numerose persone che hanno fatto la terza dose di vaccino dal 26 al 28 gennaio all'Hub vaccinale di Cagliari, non ho ricevuto ancora il nuovo green pass.

La cosa è molto grave perché senza il green pass da oggi molti non potranno lavorare e non potranno fare tante cose per cui è previsto il green pass o di base o rafforzato.

Il mio nuovo green pass non è stato emesso, ed ho ricevuto conferma proprio dal numero verde 1500 che mi ha detto che avrebbe fatto la segnalazione ma che era meglio recarsi all’HUB per chiarire la questione. Peccato che all’HUB i vigilanti all'ingresso, pur con la massima gentilezza ma fermamente, non mi abbiano consentito di entrare e chiarire con il personale dell'ASL, ma mi abbiano solo fornito un indirizzo email a cui rivolgermi...Tra l’altro ho subito provato a scrivere, ma ho ricevuto risposta che il messaggio che avevo inviato non poteva essere recapitato. Credo infatti che l’indirizzo sia sbagliato.

Oggi leggo sulle vostre pagine che trattasi, appunto, di un problema generalizzato su cui, mi pare di capire, si sta intervenendo. E nel frattempo noi cosa dobbiamo fare? Rinunciamo a lavorare e ci chiudiamo in casa? Ma non è possibile trovare una soluzione ponte finché il certificato non verrà emesso?

Grazie dell’attenzione”.

