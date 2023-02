«Cara Unione,

sono una mamma che vive nel comune di Uta e scrivo per segnalare una situazione che pare destinata a non trovare alcuna soluzione e che riguarda i bambini della scuola dell’infanzia Santa Giusta.

Ormai da diversi giorni la caldaia della struttura non è funzionante, e così chi non può tenere i bimbi a casa non ha altra scelta che mandarli all’asilo rischiando seri malanni viste le temperature rigide di questo periodo.

Mi chiedo come sia possibile che nessuno intervenga, viste anche le numerose segnalazioni a chi di dovere.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

