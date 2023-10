«Cara Unione,

questa mattina sono andato a firmare alla stazione di polizia di Luras. Una cosa che devo fare, ogni giorno, dopo essere uscito dal carcere.

Quello che succede, purtroppo di domenica, è che non trovo nessun mezzo per fare avanti e indietro da Tempio, dove al momento risiedo. E quindi quello cui sono costretto è andare avanti e indietro a piedi, 17 km ad andare e 17 a tornare.

Mi chiedo se sia giusto, al di là degli errori commessi, che persone come me vengano abbandonate a se stesse, una volta uscite dal carcere. Al momento non ho lavoro, nessun aiuto, non so nemmeno se nei prossimi giorni avrò il denaro per pagarmi i mezzi, sempre ci saranno viste anche le festività in arrivo, per fare avanti e indietro dalla stazione di polizia per firmare.

Chi si trova nella mia condizione sta scontando il proprio debito con la giustizia e ha voglia di riprendere in mano la propria vita: non lasciateci soli.

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata*

